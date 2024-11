PMRB – No dia 3 de dezembro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) realizará a 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, com o tema: Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica.

A 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente é a primeira etapa para a Conferência Nacional do Meio Ambiente. O evento é um processo participativo que promoverá o diálogo sobre a temática da emergência climática, visando incentivar a ampla participação da população de Rio Branco, para o apontamento de soluções de enfrentamento aos problemas desencadeados pela mudança do clima.

(…)

As soluções debatidas serão em torno de cinco eixos temáticos: Mitigação; Adaptação e Preparação para Desastres; Justiça Climática; Transformação Ecológica e Governança e Educação Ambiental.

Ao final do evento, é esperado o desenvolvimento de dez propostas de enfrentamento à emergência climática em Rio Branco, sendo duas propostas por eixo temático. Além disso, serão eleitas pessoas delegadas que irão representar o município na etapa estadual da conferência.

As propostas elaboradas serão utilizadas para direcionar tanto as políticas do município, quanto as políticas nacionais de meio ambiente e clima.

Quem são os delegados?

Delegados são pessoas que irão formar uma delegação da Conferência Municipal do Meio Ambiente e que representará o município na Conferência Estadual. Desempenham um papel crucial, pois são responsáveis por representar os interesses de diferentes setores da sociedade como organizações não governamentais (ONGs), comunidades locais, setor privado, entre outros, para o enfrentamento da emergência climática.

Quem pode participar?

Com o intuito de incentivar a participação de populações e de territórios em situação de vulnerabilidade, toda a população de Rio Branco pode se inscrever, gratuitamente, no portal da conferência, através do link: https://cmma.riobranco.ac.gov.br/5-edicao/inscricao

No ato da inscrição, o participante escolhe se quer participar com voz e voto ativos, podendo assim, colaborar com os grupos de trabalho e a elaboração das propostas de enfrentamento.

Caso o participante se interesse na candidatura a delegado, precisa ser maior de 16 anos e anexar comprovante de residência em Rio Branco há, no mínimo, dois anos.

Onde será realizada a 5ª CMMA?

A 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente acontece no dia 3 de dezembro, no Teatro Universitário da Ufac, com início às 8h e final às 18h.

(…)