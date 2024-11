Assista trecho que o ministro Fernando Haddad fala da isenção para quem recebe até R$ 5 mil.

Na Folha de S. Paulo – O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai propor uma alíquota mínima de até 10% no IR (Imposto de Renda) para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, o equivalente a R$ 600 mil por ano.

A instituição do imposto mínimo será enviada em projeto de lei junto com a ampliação da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000. A expectativa do governo é que a proposta seja encaminhada ao Congresso Nacional ainda neste ano para ser debatida ao longo de 2025 e valer em 2026.

(…)

Grifo meu: essa isenção não vai valer amanhã…nem semana que vem….será para 2026…quando os R$ 5 mil não valerão mais quase nada….estamos fritos com esse modelo econômico…não há saída com ele para os que realmente trabalham e recebem salários precários.

J R Braña B.