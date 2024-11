A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou, nesta terça-feira (26), o requerimento REQ 36/2024 de audiência pública proposto pelo presidente do colegiado, senador Sérgio Petecão (PSD-AC). Pelo requerimento, o senador convida o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a apresentar os planos e metas de sua gestão, além de prestar esclarecimentos sobre as ações da pasta e da Polícia Federal no combate ao crime organizado.

Petecão ressaltou a importância de o ministro compartilhar essas informações com os senadores. A reunião está agendada para a próxima terça-feira (30), às 11h00, no Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 9.

(…)