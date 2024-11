g1-MS – A Operação Ultima Ratio, que afastou cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) por suspeita de envolvimento em esquema de venda de sentenças, aponta que o Banco do Brasil foi um dos prejudicados em processos que tiveram decisões “aparentemente vendidas”.

Desembargadores afastados no TJ do Mato Grosso do Sul

Grifo meu: vamos aguardar o desfecho….se se confirmarem as denúncias da PF esperamos que o prêmio aposentadoria compulsória (geralmente é a ‘punição’ à brasileira para esses casos) não aconteça,…o que seria mais um escárnio nacional.



J R Braña B.