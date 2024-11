PMRB – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu nesta quarta-feira (27), em seu gabinete, a visita dos representantes do Google For Education no Brasil para discutirem uma parceria visando incrementar ainda mais a qualidade do ensino e da aprendizagem na rede municipal de Educação de Rio Branco.

O Google For Education é uma cultura de educação vinculada à tecnologia e desenvolvido por uma das maiores empresas do mundo, o Google. Ele é voltado ao uso da internet por meio de aplicativos específicos para o desenvolvimento do ensino de forma colaborativa, descentralizada e baseada no estímulo à autonomia, criatividade e resolução de problemas.

Segundo a diretora da plataforma, Marici Marchini, o Google For Education busca levar toda uma estrutura para a sala de aula que vai, desde a formação do professor para operar na plataforma, até a assistência aos alunos e familiares.

— Se você imaginar uma sala de aula com 40 alunos, é um desafio muito grande para o professor atender individualmente a necessidade, pois cada um aprende de uma forma diferente. Então, como que o professor consegue endereçar essas diferentes necessidades? Através do uso da tecnologia como suporte, ela não substitui o professor. A grande mudança foi em relação à valorização do professor, não só com a formação, mas também equipando e levando essa mensagem de inovação – explicou Marici.

(…)

Conforme o prefeito Bocalom, a proposta traz a possibilidade de Rio Branco ser a primeira capital do país certificada pelo Google, mostrando um avanço na área da educação com o auxílio da tecnologia.

— É uma ferramenta de gestão, onde vai possibilitar a interação dos professores, alunos e pais, sendo fundamental. As atuais normais de avaliação acontecem de 30 a 60 dias, mas com essa plataforma poderemos avaliar o aluno diariamente e de forma instantânea onde poderá saber se ele entendeu realmente o conteúdo e assim, o professor busca explicar de outra forma para que ele entenda.

(…)