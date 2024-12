(…)

Nesta segunda-feira, o noticiário da grande mídia, porta-voz do mercado(dos ricos) anunciou que os bancos entraram em campo em apoio ao ministro Fernando Haddad…Traduzindo: o ministro faz o jogo do mercado com seu pacote de cortes e agora recebe total apoio do setor….Lembra do Paulo Guedes, do Bolsonaro?

Ah, o projeto da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil não vai ao Congresso este ano…ficará para 2025…e se passar, valerá somente a partir de 2026.

O governo foi tragado pelos neoliberais, pelo mercado…é a verdade. Lula não resistirá sozinho…o governo andando à direita.

Como não há mobilização popular – nem interesse do governo nisso – em defesa das pautas populares, vai ficar por isso mesmo…

O governo não tem (nem terá) apoio do mercado/mídia para futuros embates e vai treinando para perder o apoio de sua base social, os milhões que vivem do salário mínimo, BPC, BF…

2026 o pior espera pelo Brasil.

J R Braña B.