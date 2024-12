PMRB – Queimadas, altas temperaturas, desequilíbrio ecológico ambiental e as enchentes, temas esses, dos extremos do clima, que estão sendo discutidos nesta terça-feira (03), no Teatro da Universidade Federal do Acre, durante a 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, realizado pela Prefeitura de Rio Branco.

Os efeitos imprevisíveis da natureza, com a ação pouco responsável do próprio homem, têm preocupado especialistas e pesquisadores do clima como Dr. Foster Braun que a há mais de 40 anos acompanha essas mudanças e teme por um futuro incerto para a sobrevivência do ser humano e toda vida no planeta terra.

— Isso precisa ser seguido por ações que envolvem preparação para eventos extremos, em outras palavras, chuvas mais fortes e inundações e secas mais fortes. É um resultado do processo que está acontecendo no mundo inteiro. Mas para as próximas décadas, porque levou décadas para chegar nesse ponto, nós estamos antecipando eventos mais fortes, mais frequentes. A resposta da sociedade a esses eventos é isso que podemos controlar. A escala geológica não vai ser reversível. Vai piorar mais para as próximas décadas. Nós vamos enfrentar tempos difíceis – explicou o cientista e pesquisador do clima, Dr. Foster Braun.

