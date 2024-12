GdA – Durante uma live nesta quarta-feira, 4, foram sorteados os moradores que vão ocupar as 383 unidades habitacionais construídas na Cidade do Povo, em Rio Branco. A ordem de serviço dessas casas foi assinada em abril deste ano, quando o governador do Acre, Gladson Cameli, deu o pontapé no fomento da habitação, entregando 19 casas no conjunto habitacional Jequitibá.

O edital para que os interessados pudessem se inscrever foi publicado no dia 31 de outubro deste ano, listando o regramento e os requisitos necessários para poder concorrer a uma das casas. Ao todo, foram 19.870 inscritos.

(…)

A construção dessas casas foi dividida em três lotes:

Lote 1 – 136 unidades Habitacionais: R$ 12.393.314,94;

Lote 2 – 128 unidades habitacionais: R$ 11.773.504,39;

Lote 3 – 119 unidades habitacionais: R$ 10.762.438,13.

(…)



Grifo meu: faltou informar que os recursos para essas casas são do governo federal, do governo Lula. Por que omitem essa informação?

J R Braña B.