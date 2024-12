Do Ifac:

As inscrições para os cursos técnicos integrados e subsequentes, do Processo Seletivo 2025/1, do Instituto Federal do Acre (Ifac), encerram nesta sexta-feira (06.12), às 17h.

Clique aqui e se inscreva

Os cursos técnicos integrados são destinados para estudantes que vão iniciar o Ensino Médio em 2025. Os cursos técnicos subsequentes são para pessoas que já terminaram o Ensino Médio e desejam se profissionalizar para o mercado de trabalho. As inscrições e todos os cursos no Ifac são gratuitos.

Acesse aqui o edital de cursos técnicos integrados

Para se inscrever nos cursos técnicos integrados, os candidatos devem inserir as notas de Língua Portuguesa e Matemática presentes no Histórico Escolar do Ensino Fundamental.

Já para os cursos técnicos subsequentes, no momento da inscrição deverão ser informadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática, do Histórico Escolar do Ensino Médio.

Acesse aqui o edital de cursos técnicos subsequentes

Veja abaixo as vagas disponíveis no Processo Seletivo 2025/1:

Campus Cruzeiro do Sul

Agropecuária (integrado): 35 vagas (matutino);

Meio Ambiente (integrado): 35 vagas (matutino);

Zootecnia (integrado): 35 vagas (matutino);

Campus Rio Branco

Edificações (integrado): 35 vagas (matutino);

Informática para Internet (integrado): 70 vagas (matutino);

Redes de Computadores (integrado): 70 vagas (matutino);

Administração (subsequente): 40 vagas (noturno);

Recursos Humanos (subsequente): 40 vagas (noturno);

Segurança do Trabalho (subsequente): 40 vagas (matutino);

Campus Sena Madureira

Administração (integrado): 40 vagas (vespertino);

Agropecuária (integrado): 40 vagas (matutino);

Informática (integrado): 40 vagas (matutino);

Campus Tarauacá

Administração (integrado): 40 vagas (matutino);

Agricultura (integrado): 40 vagas (matutino);

Comércio (integrado): 40 vagas (matutino);

Florestas (integrado): 40 vagas (matutino);

Campus Transacreana

Alimentos (integrado): 40 vagas (matutino);

Recursos Pesqueiros (integrado): 40 vagas (matutino);

Agroecologia (subsequente): 40 vagas (matutino);

Agropecuária (subsequente): 40 vagas (vespertino);

Zootecnia (subsequente): 40 vagas (vespertino);

Campus Xapuri

Agropecuária (integrado): 40 vagas (matutino);

Alimentos (integrado): 40 vagas (matutino);

Biotecnologia (integrado): 40 vagas (matutino);