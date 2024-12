Com o pacote de gastos de Fernando Haddad, que mira essencialmente a política de reajuste do Salário Mínimo e ataca o BPC e outros benefícios sociais, o mercado resolveu sair do armário…

A pesquisa Quaest revela: mercado aprova o ministro dos cortes e reprova o governo, leia-se Lula por ainda tentar resistir aos cortes sociais, proposto pelo F Haddad (mercado), Simone Tebet(mercado) etc…

E ainda haverá geraldino do zap(esses que só sabem postar memes e fotos descaracterizantes de Lula) que vai comemorar a pesquisa…

Fazer o quê, né?!

Geraldino de zap que defende as posições do mercado(dos ricos)…

Ignorá-los em suas ignorâncias é o recomendável..

J R Braña B.