Da CNC:

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) celebra a conclusão do acordo histórico entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado hoje (6 de dezembro) em Montevidéu pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, juntamente com os líderes dos países do Mercosul. Após 25 anos de negociações, este marco representa um avanço significativo na integração econômica entre dois dos maiores blocos comerciais do mundo, abrangendo um mercado de mais de 700 milhões de pessoas e um PIB combinado de US$ 22,3 trilhões.

A CNC reconhece a relevância estratégica do acordo para o fortalecimento das relações comerciais, a geração de novas oportunidades econômicas e a consolidação de laços históricos e culturais entre os blocos. A Confederação teve participação ativa nas tratativas que culminaram nesse acordo, defendendo os interesses do setor de comércio de bens, serviços e turismo brasileiro. Em setembro de 2021, a CNC e a Associação das Câmaras de Comércio e Indústria Europeias (Eurochambres) assinaram um documento conjunto em apoio à ratificação do Acordo de Livre-Comércio entre Mercosul e União Europeia, firmado em 2019.

