Diz o Página 12, jornal de Buenos Aires, na sua manchete desta sexta;

— Sem parceiros, o espião Milei busca a destruição do Mercosul

Como se sabe, o presidente Lula, conseguiu, depois de mais de 20 anos de tratativas – assinar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia (mais de 700 milhões de pessoas nos dois blocos)

É a maior parceria comercial do planeta.

Claro, o extremista presidente argentino, compareceu à assinatura do acordo, não apitou em nada e viu o presidente Lula ser o protagonista do evento no Uruguai.

Isso dói..

É compreensível.

J R Braña B.