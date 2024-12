Mais de mil estudantes do Instituto Federal do Acre – Campus Cruzeiro do Sul e Tarauacá, recebem certificados de cursos profissionalizantes ofertados durante os Jogos Estudantis Digitais no Acre (JEDIS). A cerimônia de encerramento e premiação acontece nesta segunda e terça-feira, 9 e 10, nos respectivos municípios.

Promovido pela Associação Moriá, em parceria com o Ministério do Esporte, o programa é fruto de emenda parlamentar da diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e ex-deputada federal, Perpétua Almeida, no valor de R$ 3 milhões.

Ao todo, foram beneficiados 540 estudantes em Cruzeiro do Sul e 500 em Tarauacá.

O objetivo do circuito é promover a aprendizagem de forma inovadora e interativa, através de cursos profissionalizantes que irão proporcionar oportunidades para os jogadores explorarem carreiras relacionadas a ambientes virtuais e impactar positivamente a vida dos participantes, contribuindo para seu desenvolvimento socioeducativo.

“Foi muito animador ouvir os depoimentos dos professores e dos alunos. Segundo os professores, os estudantes melhoraram, inclusive, o desempenho em língua estrangeira”, disse.

Perpétua destacou ainda que, de acordo com o Observatório Nacional da Indústria, até 2030, a cada quatro novos empregos criados, 1 (um) será no setor digital.

“Essa é a melhor parte porque os jogos e os cursos que foram oferecidos para esses estudantes da oportunidade de eles trabalharem com todas as profissões da área digital”, completou.

O diretor geral do Ifac Cruzeiro do Sul, Raelison Walter, agradeceu o apoio da ex-parlamentar e falou da importância do programa para a vida profissional dos jovens.

“Foram momentos de muito aprendizado para os nossos alunos. E isso é muito importante porque estamos falando de cursos de qualificação para profissões do futuro. Nós agradecemos a Perpétua pelo apoio a esse projeto de extensão que veio para melhorar o desempenho dos nossos alunos”.

A estudante Ana Silva falou sobre os aprendizados e expectativas para seu futuro profissional.

“O JEDIS nos mostrou o quanto o mundo da tecnologia vai nos ajudar no futuro. Aprendemos muita coisa sobre marketing digital, Adobe, photoshop, Capcut. E isso é uma forma de nos ajudar no mercado de trabalho quando sairmos do ensino médio e garantir nosso futuro”, afirmou.

A partir dos cursos profissionalizantes ofertados durante o JEDIS, os estudantes poderão seguir profissões nas áreas de Engenharia de Inteligência Artificial (IA), Profissional de cibersegurança, Engenheiro em Cloud Computing, Especialista em Data, Desenvolvedor Web, Analista de big data, Analista de Marketing Digital, Cientista de Dados, Desenvolvedor de Aplicativos, Analista de Mídias Sociais, Gestor de mídias sociais, Gerente de e-commerce, Designer de games.