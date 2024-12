*Marcus Fleming – Uma nova administração se consolidará no biênio 2025-2026. A Conselheira Dulcinéia Araújo foi eleita por aclamação, em Sessão Especial no Pleno para presidir a Corte de Contas acreana.

Bacharel em Direito, a futura executiva, já num passado recente, exerceu com muita competência a função de Procuradora Jurídica do Município de Rio Branco.

Segundo a Dra. Dulcinéia “haveremos de continuar a fortalecer o Controle Externo, a tratarmos da redução das desigualdades e avançarmos na construção de uma democracia mais forte”.

Com certeza terá à frente o desafio de quebrar alguns paradigmas das gestões anteriores, oportunidade em que encontrará o tempo certo para reunir-se com o Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre (SISCONTAS), com vistas a estabelecer uma negociação pacífica entre capital-trabalho.

E assim, despertar a esperança de atender a algumas demandas pendentes, como a correção das perdas salariais.

A próxima executiva terá a responsabilidade de optar, em sua gestão, pela Inovação Incremental ou Inovação Disruptiva.

No primeiro caso, escolherá por dar continuidade, no que concerne a organizar os processos de auditoria – de conformidade e operacional, atualizar os sistemas que envolvem a área de TI, promover a reestruturação hierárquica e manutenção dos sistemas administrativo e operacional.

Quanto à Inovação Disruptiva, espera-se da executiva uma guinada de 180 graus. Ou seja, substituir o modelo de administração que funciona desde 1993, passando pela GESPÚBLICA de 2005, até os dias atuais.

Neste caso, deverá implementar uma nova cultura organizacional, que se volte para atender mais fortemente ao Decreto Federal nº 9.203/2017.

Além do mais, criar expectativas quanto à reformulação da Política de Gestão de Pessoas.

*Adm. Marcus Fleming, professor, auditor, pós-graduado e mestre em administração pela UFMG.