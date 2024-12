Veja os destaques da manhã dessa terça-feira (10), da Agência de Notícias Aleac:

📌Eduardo Ribeiro propõe pagamento de fiança via PIX no Acre

📌Arlenilson Cunha defende valorização dos policiais penais no Acre

📌Fagner Calegário reafirma compromisso com policiais penais e questiona situação do cadastro de reserva do Idaf

📌Pedro Longo faz apelo por cumprimento de lei sobre fogos de artifício e aborda demandas de servidores do Acre

📌Edvaldo Magalhães critica subdimensionamento do orçamento estadual e cobra transparência do governo

📌Adailton Cruz destaca avanços e perspectivas para a saúde e segurança pública na Aleac

