G1 e BC – (…)o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, nesta quarta-feira (11), elevar a taxa Selic de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano.

1 ponto percentual.

(…)

O blablablá do BC:

— O ambiente externo permanece desafiador, em função, principalmente, da conjuntura econômica nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes.

(…)

Grifo meu: a imprensa sócia do mercado faz o resto…convence idiotas de todos os matizes(até geraldinos de zap que não sabem pra serve a Selic) a ficarem repetindo que a Selic subiu por conta das falas do presidente Lula…Qual o erro do governo Lula? Não ter reestatizado o Banco Central no primeiro dia do seu governo. Lula não comprou essa briga necessária ao Brasil. Agora já era. O mercado(os ricos) segue sendo o governo.

Grifo meu 2: o governo não apita nada no BC privatizado(que eles chamam de independente)

J R Braña B.