Dry Alves – O terceiro dia do Festival Pachamama superlotou o Cine Recreio com a exibição do longa-metragem “Peregrina”, dirigido por Juliana Barros. O espaço com capacidade para 120 pessoas recebeu, ao menos, 150 telespectadores. Durante a noite, a diretora Juliana Barros foi homenageada com o Troféu Pachamama, reconhecendo sua importante contribuição ao cinema independente.

Além do sucesso de Peregrina, a noite contou com a exibição do curta, também acreano, “Velande”, dirigido por Letícia Mamed, Altino Machado e Tiago Melo. A obra trouxe ao público uma narrativa sensível e marcante sobre a identidade cultural amazônica.

Outro destaque foi o longa internacional Zafari, de Mariana Rondón, que trouxe ao festival uma produção colaborativa entre diferentes países.

O evento, realizado pela Saci Filmes com recursos da Lei Paulo Gustavo e apoio do Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), tem reforçado a relevância do cinema independente no cenário cultural acreano.

Para o penúltimo dia do festival, a ampla programação conta com:

15h – Programa de Curtas:

Samuel Foi Trabalhar (16:45 min, 2024, Brasil, dir. Lucas Litrento e Janderson Felipe)

Buraco da Minhoca (14:05 min, 2024, Brasil, dir. Marília Hughes Guerreiro e Cláudio Marques)

Yaya (20 min, 2023, Chile, dir. Leticia Akel Escarate)

A Menina e o Pote (12:18 min, 2024, Brasil, dir. Valentina Homem e Tati Bond)

Deixa a Boneca no Carro (15 min, 2024, Brasil, dir. João Victor Almeida)

18h – Longa-metragem:

Mestras (52 min, 2024, Brasil, dir. Roberta Carvalho e Alla)

19h – Longa-metragem:

Oeste Outra Vez (97 min, 2024, Brasil, dir. Érico Rassi)

Sérgio Carvalho reafirma a importância de financiamentos como o da Lei Paulo Gustavo para o incentivo à cultura.

“É uma iniciativa que destina recursos para fomentar a cultura em todo o Brasil e, principalmente, em estados como o nosso Acre. Essa lei tem possibilitado o acesso ao cinema de qualidade em regiões onde a cultura é muitas vezes limitada, fortalecendo a diversidade e a inclusão cultural”.