Aleac – Em sessão extraordinária, na última quinta-feira, 12, o deputado estadual Nicolau Júnior foi eleito presidente da Assembléia Legislativa do Acre (Aleac). A exemplo do que aconteceu em julho deste ano, quando o parlamentar foi eleito presidente por unanimidade, para o segundo biênio 2025/2026, numa nova eleição.

A Mesa Diretora optou por realizar um novo pleito demonstrando zelo e transparência com os atos regimentais, uma vez que em recente orientação o Supremo Tribunal Federal (STF) recomenda que a eleição das Mesas Diretoras para o segundo biênio das legislaturas ocorra somente a partir de outubro do ano anterior.

“O pleito realizado anteriormente não estava sendo questionado junto ao STJ, mas nós entendemos que essa era a decisão mais acertada, uma vez que respeitamos as decisões da mais alta Corte do País”, explicou Nicolau.

Neste primeiro biênio, Nicolau Júnior esteve como primeiro secretário, ao lado do presidente , o deputado estadual Luiz Gonzaga. Ele destaca que entre as principais conquistas dos primeiros anos da gestão, a valorização dos servidores é uma das mais importantes. “Nós conseguimos garantir o abono salarial de R$ 2.500 aos servidores efetivos, que era um desejo antigo deles, e que com o nosso esforço aqui e o apoio dos colegas parlamentares, a gente conseguiu garantir esse benefício”.

Os deputados encerram o ano legislativo aprovando importantes Projetos de Leis, bem como a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025. Na oportunidade, Nicolau chamou atenção para o esforço concentrado de todos os parlamentares. “Nessa última semana o trabalho precisou ser mais intenso e eu destaco aqui a união entre os parlamentares, priorizando sempre os interesses da população, mas sem perder nossas convicções individuais”, disse.