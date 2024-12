PMRB – Os moradores do Conjunto Tropical, na regional do São Francisco, ofertaram na manhã desta sexta-feira (13), um farto café da manhã e entrega de sacolões aos garis e margaridas, da Prefeitura de Rio Branco, em agradecimento os serviços de limpeza na comunidade.

A moradora do conjunto, aposentada Solani Farias, diz que esse ato de agradecimento é um reconhecimento a todos os trabalhadores da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) e conta como surgiu a ideia de homenagear esses trabalhadores.

“A gente combinou de fazer um carinho para eles, começou com poucos e hoje nós temos 60, graças a Deus. O que é que a gente faz? Cata as sacolas do grande pedido que a gente faz, todos os moradores do tropical se doam com alegria, com carinho, para que eles possam ter essa homenagem que a gente faz, essa lembrança de amá-los do jeito que eles são no trabalho e aqui hoje na nossa confraternização, isso que é o mais importante”.

Morando no Tropical há mais de 30 anos, a também aposentada Cleide Casseb, pontuou que esse agradecimento aos garis e margaridas é mais que merecido, tendo em vista, são eles que cuidam da limpeza do bairro e comunidades adjacentes.

(…)