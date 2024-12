Comentários de Bernardo Mello Franco, na CBN/Globo:

— Se a gente for usar uma terminologia militar, a gente pode dizer que o Braga Netto era o 02 do golpe. Ele era aquele oficial-general que era o vice na chapa do Bolsonaro e que estava ali operacionalizando, comandando as operações, inclusive tramando contra militares que se recusaram nessa aventura autoritária. Agora, foi preso o 02. Todo mundo deve estar se perguntando quando vem a prisão do 01, e isso também pode ser um novo caminho para a gente ficar de olho, a partir daquilo que vai ser apreendido com o Braga Neto, a partir do que o Braga Netto vai dizer à justiça, agora que está preso, se isso de fato vai abrir caminho para a condenação e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse golpe tinha chefe. A investigação da Polícia Federal mostra que havia uma cadeia de comando, o Braga Netto estava lá em cima, mas acima dele estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, que apostou nessa trama, no fim das contas, para tentar se manter no poder, mesmo que fosse derrotado nas urnas como foi.

E segue BMF:

— Há diferenças no padrão dessa operação de hoje, por exemplo, em relação àquilo que a gente viu na Lava Jato. Veja que até agora não saiu nenhuma imagem do Braga Netto preso, não foi chamada a equipe de TV para filmar a prisão dele, não houve nenhum tipo de humilhação, não se submeteu ele a uma situação vexatória… A lei está sendo aplicada sem espetacularização. Isso já é um certo avanço em relação ao que a gente viu nos últimos anos no Brasil.

E finaliza:

— Todo mundo tem direito à ampla defesa, apresentar sua versão dos fatos. Ocorre que, no caso do Braga Netto, já são muitos elementos, muitos fatos, muitas provas reunidas e hoje foram colocadas em público, fora do segredo de Justiça, e que, portanto, mostram para a gente muito claramente que ele tinha uma atuação ali, de fato, nesse complô golpista. Não há mais dúvida de que o Braga Netto estava no centro dessa tema contra a democracia brasileira. Claro que a defesa dele vai querer questionar alguns pontos, ele tem direito de negar tudo como vem negando até agora, mas os fatos são incontornáveis. Muita prova contra ele, muita prova de que ele agiu, inclusive, em deslealdade com os próprios colegas de farda. E isso explica para a gente por que hoje não há uma reação exaltada dos militares contra essa prisão, porque ele hoje é visto na caserna como um traidor.

