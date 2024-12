A prisão do general da reserva Braga Netto, figura central no governo Bolsonaro como chefe da Casa Civil, ministro da Defesa e candidato a vice em 2022, marca um ponto crítico na história política recente. Investigado por uma suposta trama golpista, o caso ecoa no Brasil e na imprensa internacional, que ressalta sua proximidade com o ex-presidente.

Veículos como o New York Times, o britânico The Guardian e o argentino La Nación ressaltaram a importância de Braga Netto como “aliado-chave” de Bolsonaro…

Repercussão previsível… O Brasil viveu ciclos de instabilidade democrática, com avanços institucionais e retrocessos autoritários. Desde 1964, os militares influenciam a política, e, mesmo após a redemocratização de 1988, figuras como Braga Netto mostram como essa herança ainda persiste na vida pública.

Prisão de um militar de alta patente, e próximo ao poder, marca o combate à impunidade e à subversão democrática… Também questiona o compromisso das instituições com o estado de direito, enquanto a investigação da Polícia Federal mostra avanços na responsabilização de ameaças à ordem constitucional…

A detenção de Braga Netto atrai atenção internacional e reforça a imagem de uma crise política no Brasil, que ‘começou’ com as contestações às eleições de 2022 e os ataques de 8 de janeiro de 2023. A associação de Braga Netto a Bolsonaro fortalece a ideia de que o ex-presidente não só tolerou, mas incentivou setores que ameaçavam a democracia.

Prisões de figuras como Braga Netto é um lembrete de que a democracia é um processo em constante construção – e também uma advertência de que não há espaço para complacência diante de ameaças…

(oea)