PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), realizou na tarde dessa segunda-feira (16), uma reunião com todas as secretarias para apresentar um novo Plano de Contingência prevendo um possível cenário de alagação do Rio Acre, a exemplo do que aconteceu nos últimos anos afetando milhares de famílias rio-branquenses. (…)

O prefeito da capital Tião Bocalom, lamentou que nos quase quatro anos de seu governo, enfrentou as maiores enchentes já registradas no Acre e o que praticamente parou toda a administração para cuidar das pessoas que mais precisavam naqueles momentos de ajuda humanitária. No entanto lembrou o gestor, que se houver uma nova enchente, toda a sua equipe estará de prontidão para atender e atender bem quem mais precisa.

— A nossa equipe está preparada, o coronel Falcão, junto com a sua equipe, já preparou o Plano de Contingência. Estamos a todo vapor, preparados para enfrentar. Tomara Deus que não venha mais uma enchente, não vindo é bom para a população e é bom para a prefeitura também, e para os bombeiros, o governo do estado e todo mundo, mas se vier a gente está preparado, o mais importante é isso.