2025-2028

Da PMRB- A cerimônia de diplomação realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), nessa terça-feira (17), no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), marcou a última fase do processo eleitoral que confirma a eleição dos candidatos deixando-os aptos a assumirem os cargos.

No total, 21 vereadores foram diplomados, além do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reeleito no último pleito ao lado de seu vice Alysson Bestene, para o quadriênio de 2025-2028. (…)

(…)