Nos últimos dias, aliados do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, juntamente com outros adversários que pretendem concorrer a uma vaga ao Senado em 2026, têm disseminado fake news, numa tentativa desesperada de atacar o senador Sérgio Petecão (PSD-AC). A mais recente mentira, espalhada em portais e redes sociais, sugere que o parlamentar estaria negociando com o PT e o presidente Lula para compor uma suposta chapa para o Senado em 2026.

Esta alegação, além de totalmente infundada, ignora a postura historicamente independente do senador. Petecão foi direto ao desmentir:

“Essas mentiras só mostram o desespero de quem não tem resultados para apresentar. Enquanto perdem tempo com intrigas, eu sigo trabalhando pelo povo do Acre, focado no que realmente importa. Não participo de articulações políticas antecipadas e não vou me desviar do compromisso com os interesses de nosso estado e do Brasil.”

O senador destacou, ainda, que seu trabalho no Senado é guiado pela transparência e pela responsabilidade, sem alinhamento automático com governos ou partidos.

“O uso de fake news apenas atrasa o debate e desrespeita o eleitor. Estamos a dois anos das eleições, e já colocaram o bloco da desinformação na rua. Não vou me calar diante disso”, reforçou Petecão.

Especialistas alertam para os perigos da desinformação, especialmente em períodos pré-eleitorais. Apesar disso, Petecão reafirma que seguirá focado no desenvolvimento do Acre, combatendo práticas políticas que prejudicam o estado e seus cidadãos.