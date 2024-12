A Mesa Diretora, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) vem a público manifestar solidariedade e condolências pelo falecimento do jovem publicitário e empresário Rodrigo Pires, ocorrido na noite desta quinta-feira, 19.

Proprietário da Agência de Publicidade PWS, Rodrigo sempre foi um profissional destaque em sua área de atuação e junto ao seu competente time de colaboradores presta a esta Casa, bem como a outras empresas e instituições, um serviço irretocável, pautado por sua postura sempre ética e profissional.

Pioneiro, visionário, crítico, inteligente e apaixonado pelo Acre, Pires deixa um legado de conhecimento, inovação e empreendedorismo para todo o empresariado regional.

Neste momento de profunda dor e tristeza, ainda consternados, rogamos que os familiares, amigos, funcionários e todos aqueles que conheceram e admiravam esse grande homem, possam encontrar refrigério e alívio.