No Página 12

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, festejó las 200 áreas del Estado que logró cerrar en el primer año de gobierno del presidente Javier Milei.

“En esta semana donde vamos cerrando el año les dejo un listado de las más de 200 áreas del Estado que cerramos este año. Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables“, lanzó Sturzenegger en su cuenta de X.

(…)

Grifo meu: no X, o ministro da Desregulamentação e Transformação do Estado (melhor seria, privatização do Estado) anunciou e ainda tirou onda: ‘notícia não aconselhável para pessoas que se impressionam’.

Grifo meu 2: Cristina Kirchner, ex-presidenta – os chamou de ‘ de direita farsante’.

– Para los que se llenan la boca hablando de República, división de poderes, transparencia, instituciones y coso. Golpes sucios en la Argentina de la derecha farsante.

J R Braña B.