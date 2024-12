GdA – (…) – a Terra do Açaí, Feijó, no interior do Acre, completa 86 anos de história neste sábado, 21 (…) Fundada em 21 de dezembro de 1938, a cidade tem como base da economia a extração do açaí, marca recorrente na identidade do município.

— Meu compromisso é com os 22 municípios do Acre, que desempenham, cada um, um papel importante para o desenvolvimento do estado. O que tenho dito e defendido em minha gestão é que a equipe governamental cumpre com o seu papel de cuidar das pessoas, criando um ambiente para oportunidades e crescimento do nosso povo – destacou o governador Gladson Cameli.

(…)

Grifo meu: as cidades do interior do Acre estão muito aquém do que deveriam ser hoje, em pleno século 21. GladsonC fez uma fala protocolar, só isso, e não reflete a realidade de Feijó….Claro, ele não é, sozinho, o único governador responsável pelo atraso das cidades do nosso Estado.

J R Braña B.