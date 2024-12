Um homem leva um tiro da polícia durante uma blitz na madrugada deste domingo em Rio Branco, segundo a versão que se sabe, segue em frente com a moto, choca-se com o muro de cimento do elevado da Dias Martins e morre.

Essa é a única versão – de um lado apenas – reproduzida na mídia que se leu e ouviu…

Esse é tipo de fato (ou melhor, de uma tragédia, pois uma pessoa morreu) que precisa de explicações convincentes…

Não somente uma.

Três perguntas básicas:

O protocolo autoriza a polícia a atirar em alguém que fure uma blitz? Ou a regra, o código, determina que a perseguição seja a medida a ser tomada?

O motociclista morreu devido ao tiro que levou ou como consequência da colisão no viaduto?

Com a palavra o MP…



J R Braña B.