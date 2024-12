FSP – O valor do salário mínimo subirá dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.518 em 2025. Um aumento de R$ 106, o equivalente a 7,5%.

Segundo integrantes do governo ouvidos pela Folha, o valor de R$ 1.518 é o previsto pela nova regra de correção do salário mínimo, aprovada pelo Congresso no pacote de contenção de gastos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não há indicações de mudanças, de acordo com os técnicos.

Um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será publicado nos próximos dias no Diário Oficial da União com o novo valor, que passará a vigorar a partir de 1º de janeiro.

Se a antiga regra ainda estivesse valendo, o salário mínimo subiria para R$ 1.528 (sem arredondamentos para cima). Com a revisão da regra, haverá uma perda de R$ 10.

Grifo meu: o pacote de cortes de Fernando Haddad retirou R$ 10 do Salário Mínimo futuro…A antiga política de reajuste, criada no governo Lula 1, não previsa limitação do reajuste, que era baseada na média do PiB dos dois últimos anos e na inflação. R$ 10, menos de dois Dólares, faz diferença, sim. Multiplique por milhões e milhões que recebem o SM.

J R Braña B.