EBC (…) -O total de pessoas ocupadas no país chegou a 103,9 milhões de trabalhadores, um novo recorde. No trimestre encerrado em agosto de 2020, a população ocupada registrou o menor contingente na série histórica, cerca de 82 milhões de pessoas. De lá para cá, segundo a pesquisa, houve alta de quase 26%.

Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas Domiciliares do IBGE, observa que a queda do número de desocupados no mercado de trabalho brasileiro está relacionada à essa expansão do número de trabalhadores empregados, que segundo a pesquisadora vem ocorrendo em diversas atividades. Ela informa que a construção civil foi a área de destaque no ano.

O desemprego no Brasil caiu para 6,1%, a menor taxa da série histórica iniciada em 2012. O dado da Pesquisa Pnad Contínua, divulgada nesta sexta-feira, pelo IBGE, é referente ao trimestre encerrado em novembro.

