Tido nos EUA e no mundo do poder como um pacificador, Jimmy Carter foi um batista fervoroso, mas sem cair no fundamentalismo religioso.

Talvez isso tenha contribuído para sua não reeleição.

Como governador da Geórgia, legalizou o aborto em seu estado após a descriminalização pela Suprema Corte.

No pós-presidência, criou a Fundação Carter, foi dar aula numa escola, e se tornou um exemplo amplamente reconhecido.

Saiu do desprezo político para o respeito, como destacou hoje o New York Times.

Um estadista autônomo, como o classificaram no seu país.

Tornou-se pacifista, diplomata em defesa da solidariedade e da democracia, e recebeu o Nobel da Paz em 2002.

Durante o governo de Ronaldo Reegan(começo do modelo neoliberal para a periferia), chegou a ajudar o assessor de discurso da Casa Branca a redigir um texto que seria lido pelo presidente em rede nacional sobre os problemas no Oriente Médio…(vídeo abaixo ele revela)

Jimmy Carter não verá seu homólogo Donald Trump liderar os Estados Unidos novamente.

Com certeza, esse nunca foi um de seus desejos.

Atravessou um século inteiro — 100 anos de vida.

Agora, é história.

Aqui – a última palavra de Jimmy Carter

J R Braña B.

oestadoacre reproduz em português a entrevista de Jimmy Carter ao NYT



‘Eu queria que os EUA fossem o campeão em Direitos Humanos’ (Jimmy Carter)

“Sr. Presidente, daqui a 50 anos, 100 anos, qual você gostaria que fosse seu legado?”

Quando Jimmy Carter tomou posse como presidente dos Estados Unidos, em 1977, o país ainda estava se recuperando de um período de turbulência política.

“Eu assumi em um momento em que os americanos ainda lembravam dolorosamente das mentiras contadas e do desastre de Watergate. Eu era de fora de Washington, não estava marcado pelos erros cometidos nos anos anteriores.”

“É um longo caminho de Plains, na Geórgia, até Washington, D.C.”

“E eu trouxe a imagem de um agricultor de amendoim, um homem trabalhador que jurou nunca mentir ou fazer declarações enganosas. Jimmy Carter, da Geórgia. Espero ser seu próximo presidente.”

“O presidente e sua família surpreendem e encantam a todos ao caminhar pela rota do desfile na Pennsylvania Avenue até o estande de revisão presidencial em frente à Casa Branca.”

Mas conquistar a Casa Branca no auge da Guerra Fria trouxe uma responsabilidade extraordinária.

“O sistema é sobrevivente. É verificável.”

O agricultor de amendoim de Plains, de repente, tinha o dedo no botão que poderia iniciar a Terceira Guerra Mundial.

“É um pensamento horrível. Se os soviéticos lançassem um ataque de mísseis de seu território, teríamos 26 minutos antes que o míssil atingisse Nova York ou Washington, ou qualquer outro lugar, para que eu respondesse. E eu sabia que teria que responder, o que poderia resultar em um holocausto. Então, me esforcei para entender os problemas de Brezhnev. Costumava sentar ao lado de um globo e girá-lo até Moscou, tentando imaginar como eles viam o resto do mundo com uma força militar formidável na OTAN e um enorme desafio vindo da China. E o que aconteceria se os soviéticos se convencessem de que estavam em perigo. Bem, tentei evitar tudo isso, mas era uma responsabilidade muito, muito terrível. Garantir a segurança de nossa nação e do mundo.”

Carter fez de tudo para manter a paz e negociar um acordo de desarmamento nuclear. Mas quando os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979, ele lançou uma missão secreta para armar os combatentes da resistência afegã e anunciou um boicote aos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou.

“Com as forças invasoras soviéticas no Afeganistão, nem o povo americano nem eu apoiaremos o envio de uma equipe olímpica a Moscou.”

O objetivo, segundo ele, era pressionar os soviéticos a se reformarem.

“Eu queria mudar o sistema de governo deles, mas também queria trazer a União Soviética para o fórum internacional. A União Soviética havia, de fato, prometido honrar os direitos humanos, mas falhou. Com o tempo, acredito que isso pode ou não ter impactado Mikhail Gorbachev, quando ele decidiu implementar a glasnost e a perestroika, o que, de fato, resultou no desmantelamento da União Soviética e na retirada das tropas soviéticas do Afeganistão.”

Apesar das lutas contínuas com os soviéticos, Carter alcançou grandes conquistas em política externa: abriu relações diplomáticas com a China, aprovou o tratado do Canal do Panamá e mediou um acordo histórico de paz no Oriente Médio.

“Sol e tensão na fronteira entre Egito e Israel.”

“Eu reconheci, antes de ser presidente, a importância da crise no Oriente Médio entre Israel e Egito, porque houve quatro grandes guerras nos 25 anos anteriores. Consegui trazer Sadat e Begin para Camp David, e tivemos 13 dias muito bem-sucedidos lá. Saímos com os Acordos de Camp David, que levaram, seis meses depois, a um tratado entre Israel e Egito. Nenhuma palavra desse tratado jamais foi violada.”

Mas o acordo histórico não resolveu os problemas que atormentavam a presidência de Carter: inflação descontrolada, crise energética e um estilo de gestão que os americanos consideravam pessimista e pouco inspirador.

“É uma crise de confiança.”

O golpe final para sua reeleição veio em novembro de 1979.

“Boa noite. A embaixada dos EUA em Teerã foi invadida e ocupada por estudantes iranianos.”

Mais de 50 americanos foram feitos reféns no Irã por 444 dias, até as últimas horas da presidência de Carter.

Após deixar a Casa Branca, Carter se reinventou e redefiniu o papel de um ex-presidente, encontrando um novo propósito e estima como estadista independente.

[falando em espanhol]

“Eu gostaria que nosso país fosse o campeão dos direitos humanos, e que cada embaixada americana fosse vista como um refúgio para aqueles que sofrem abusos. Gostaria que nosso país fosse o mais generoso da Terra. Esses não são apenas meus objetivos, mas a afirmação da força moral contínua de nossa nação.”



J R Braña B.