“7 motivos pra você refletir na última segunda-feira do ano para iniciar 2025 mais forte. 1- Tem gente que te admira, mas nunca vai te elogiar por ter medo de engrandecer você ainda mais. 2- Tudo na vida é questão de prioridade. Seja você a sua, não se deixe para depois. 3- A sua concorrência não é com os outros. É com a preguiça. É com a alimentação ruim. É com a falta de disciplina. É com a inconstância. Sua competição é com você. 4- Não fique surpreso se tudo começar a dar certo em 2025. Serão apenas os frutos do que você plantou até hoje. 5- Ninguém irá bagunçar a sua casa se você não der as suas chaves. Isso não é sobre CASAS. 6- Seja um dos motivos pelo qual as pessoas ainda acreditam na bondade, na gentileza e na humildade. 7- Duas formas de evitar problemas na sua vida: – Não se misture com que você não seria. Não revele seus planos para as pessoas erradas. Qual dos 7 você falou mais com você? FELIZ CICLO NOVO EM 2025✨ SAÚDE”, escreveu ela na legenda da publicação.

