Enquanto todo mundo se prepara para o ano novo, a imprensa continua criticando o governo Lula. Agora, eles falam sobre um problema nas emendas parlamentares, dizendo que a briga entre a Câmara e o Senado está atrapalhando a aprovação de projetos importantes.

Rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrssrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrr….

Os passarinhos que trabalham no governo dizem que as negociações continuam fortes, mesmo com a briga entre os deputados e senadores.

Todo mundo sabe que as emendas são muito importantes para os deputados e senadores, porque elas ajudam a pagar obras e projetos nas cidades deles…

No fim, tudo é uma disputa por poder, e algumas pessoas usam a palavra “crise” para tentar ganhar vantagem.

Em tempo: crise ou estratégia, vale lembrar: emendas são a moeda que movimenta o Congresso. Não é à toa que, nas palavras de um parlamentar qualquer aí, “o futuro de muitos mandatos está selado nelas…”

