A Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, celebrou a inauguração do Elevado Beth Bocalom, uma obra que simboliza progresso e modernidade para a capital acreana. O elevado, batizado em homenagem à primeira-dama, é uma iniciativa que alia funcionalidade urbana e atratividade turística, consolidando-se como um novo marco arquitetônico da cidade.

Com um investimento de R$ 17.985.000,00, financiado integralmente com recursos próprios, o projeto reflete a prioridade dada pela administração à eficiência e ao planejamento fiscal. A estrutura, com 188 metros de extensão, foi projetada para melhorar o fluxo de veículos no sentido baixo-centro, contando com pista dupla e um vão livre de 4,50 metros.

O uso de materiais como aço e concreto, combinado ao fechamento lateral em ACM (Alumínio Composto), confere ao elevado um design contemporâneo. Além disso, espelhos d’água nas cabeceiras, acompanhados de iluminação em LED, criam um ambiente estético e funcional que promete atrair moradores e turistas.

— Essa obra é um marco para Rio Branco. Não apenas melhora nossa mobilidade, mas também embeleza a cidade e coloca nosso município no mapa do turismo moderno – destacou o prefeito Tião Bocalom durante a cerimônia de inauguração.

O elevado já desponta como um dos principais cartões-postais da cidade, demonstrando o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano e a valorização do espaço público.

(Com info da PMRB)