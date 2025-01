O prazo para interposição de recursos no Concurso do Iapen começa hoje, 2 de janeiro de 2025, e segue até às 15h do dia 3 de janeiro (amanhã). Se você é candidato(a) e deseja contestar o resultado da investigação, o procedimento deve ser realizado exclusivamente por meio do link disponível no site oficial do IBFC (www.ibfc.org.br), na seção “Recursos”. A análise dos recursos será divulgada na mesma plataforma, na aba “Resultados”.

Em caso de dúvidas sobre o processo, o IBFC disponibiliza um Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), que pode ser contatado pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30.

