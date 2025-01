Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O concurso oferece 500 vagas para médicos, sendo 250 para começar a trabalhar logo e outras 250 para cadastro reserva.

Uma das vagas é para o Acre, onde as provas vão acontecer no dia 16 de fevereiro. O salário inicial para o cargo é de R$ 14.000,00.

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de janeiro, com uma taxa de R$ 120, e devem ser feitas no site da Cebraspe (clique aqui), a empresa que organiza o concurso. Para se inscrever, é preciso ser formado em Medicina e ter registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

(oea)