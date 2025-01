Nos dias 21 e 22 de janeiro de 2025, a Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) participará da 31ª edição do INSPIRAMAIS, realizado no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre–RS. O evento será palco para a apresentação dos resultados da Missão Acre, uma iniciativa promovida pelo Brazilian Materials em colaboração com a ApexBrasil.

A Missão Acre explora o potencial dos biomateriais sustentáveis, mostrnado rica diversidade de produtos como laminados decorativos de látex, fibras naturais de buriti, bananeira e carrapicho, além de acessórios feitos de sementes como açaí, jarina e tucumã. “O Acre é uma fonte inesgotável de autenticidade e sustentabilidade. Nosso objetivo é valorizar as memórias da terra e fomentar um futuro que respeite a floresta em pé”, destaca Marnei Carminatti, consultor do Núcleo de Design e Pesquisa da Assintecal.

Os produtos serão apresentados em um espaço dedicado no INSPIRAMAIS, além de integrarem uma publicação e um vídeo exclusivos. A iniciativa também contou com o apoio do Sebrae/AC, do Brazilian Leather e da OCB/Acre.

(oea com inf. da assessoria Assintecal (Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos.)