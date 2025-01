A Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco rechaçou, com documentos, uma denúncia infundada feita pelo vereador eleito Eber Machado (MDB) sobre a suposta falta de proteínas na merenda escolar da Escola União Florestal, localizada na rodovia AC-90, Estrada Transacreana. O parlamentar alegou que o cardápio da unidade estaria deficiente em nutrientes, mas o secretário adjunto da Seme, Paulo Machado, apresentou provas que contradizem as acusações.

Segundo Machado, no dia da visita do vereador, estavam sendo servidos arroz, feijão e ovos, alimentos ricos em proteínas. Ele destacou que a fiscalização é um direito do vereador, mas afirmou que é essencial que as informações sejam baseadas na verdade: “Ele fez uma cena espalhafatosa, levando a população a crer que havia negligência. Lamentamos bastante a postura, mas reafirmamos nosso compromisso com a verdade.”

A Secretaria reforçou que a merenda escolar é uma prioridade da gestão municipal. Elaborado por uma nutricionista, o cardápio é balanceado para atender às necessidades nutricionais das crianças, incluindo proteínas, carboidratos e outros nutrientes essenciais. Os alimentos perecíveis e não perecíveis são distribuídos regularmente para todas as escolas da rede municipal.

“A verdade é que as nossas cozinhas estão supridas de toda a alimentação necessária para a manutenção das nossas crianças”, finalizou Paulo Machado, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com uma alimentação escolar de qualidade.