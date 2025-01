GdA – Os recursos do governo federal na ordem de R$ 25 milhões, indicada por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, estão assegurados ao governo do Estado para execução da primeira etapa da obra. Além disso, o futuro viaduto se consolidará como um marco na mobilidade urbana da capital acreana.

(…)

O investimento total da obra é de R$ 35 milhões. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, enfatizou que a obra atende à determinação do governador Gladson Cameli de melhorar a mobilidade urbana na capital.

— Com o projeto aprovado, enviamos hoje para licitação, dando mais um passo importante para a realização dessa obra, que beneficiará diretamente a população de Rio Branco. Esperamos iniciar a construção ainda no verão de 2025 – afirmou Sula.

(…)