Do MP

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, expediu em dezembro de 2024 uma recomendação à Prefeitura de Rio Branco e à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) para adoção de medidas que reduzam sinistros de trânsito no município.

O documento aponta o agravamento dos acidentes nos últimos anos.

(…)

Grifo meu: havia radares nas principais esquinas e avenidas, mas foram retirados quando GladsonC assumiu há seis anos…e o trânsito piorou 1.000%. A desculpa politiqueira era a tal ‘indústria da multa do PT’…aí trocou-se pela indústria das mortes. Uns jênios…com j.



J R Braña B.