O Senac Acre iniciou 2025 com o lançamento da sua primeira agenda de cursos para as unidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia. Com foco em áreas estratégicas como Saúde, Beleza, Gastronomia, Tecnologia da Informação, Gestão e Comércio, a programação atende a diferentes perfis e objetivos profissionais.

Entre as opções disponíveis, destacam-se cursos técnicos como Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico em Informática, Técnico em Estética e Técnico em Segurança do Trabalho, todos alinhados às necessidades do mercado.

O diretor regional do Senac Acre, Deywerson Galvão, enfatizou a relevância da nova agenda. “Nosso objetivo é oferecer formações que impulsionem a qualificação profissional e o desenvolvimento econômico do estado”, afirmou. Já o diretor de Educação Profissional, Abrão Maia, destacou a importância dos cursos técnicos como caminho para uma inserção rápida e sólida no mercado de trabalho.

Mais informações sobre requisitos, carga horária, valores e formas de pagamento estão disponíveis no site da instituição: portal.ac.senac.br/cursos. Para matrícula, os interessados devem comparecer à unidade ofertante portando RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade.

(oea com senac ac)