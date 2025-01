Abaixo o diálogo entre oestadoacre e os vereadores de oposição (Menandro, Carlos, Real e Ivoneide) sobre a votação desta semana na câmara de vereadores, e que é o assunto do dia na cidade de Sena Madureira no primeiro embate político com o novo prefeito Gehlen, que aprovou com folga o que enviou ao poder legislativo.

PL enviado pelo Poder Executivo de Sena à Câmara de Vereadores – reforma administrativa

oestadoacre: Vocês votaram contra o veto do prefeito que rejeitou aumentar o seu próprio salário?. É isso mesmo?

Os 04 Vereadores: Não é verdade. O aumento do salário do prefeito foi decidido ainda na legislatura passada.

oestadoacre: e vocês votaram contra o quê mesmo?

Os 04 Vereadores: Nós votamos contra a reforma administrativa do novo prefeito que criou 7 subsecretarias e 2 secretarias. Inclusive mudou a nomenclatura de alguns cargos e criou outros.

oestadoacre: e sobre o aumento que ele teria vetado para ele mesmo. Procede isso?

Os 04 Vereadores: De jeito nenhum. Ele(prefeito) nem apresentou proposta de aumento salarial para ele, pois seria no mínimo imoral. Agora um prefeito que todo dia fala em dívidas herdada e ainda cria novos cargos é contraditório, né?

oestadoacre: então não há veto do prefeito?

Os 04 Vereadores: Que ele apresente publicamente o veto. Queremos que ele apresente o veto que ele e os seus aliados estão dizendo por aí…Ele não vai apresentar porque não existe veto daquilo que não foi apresentado nem votado.

oestadoacre: querem dizer mais alguma coisa?

Os 04 vereadores: nós queremos dizer que os 08 vereadores da base do prefeito votaram para aumentar cargos e, consequentemente, para aumentar os gastos da prefeitura. E a oposição(nós) votou contra os novos cargos e as novas despesas.

(…)

Grifo meu: primeiro, o salário do prefeito de Sena já é um excelente salário (R$ 23 mil ou quase 4 mil Dólares). Nenhum servidor da prefeitura de Sena(nem do Estado) recebe 4 mil Dólares em salário.

Grifo meu 2: Esse salário foi aumentado ainda pelo ex-prefeito num claro desrespeito à população, cuja, metade do município sobrevive do Bolsa Família. E que a câmara à época poderia ter evitado esse aumento desproporcional com a realidade do município e não o fez.

Grifo meu 3: o embate político na câmara é necessário e isso ajuda a esclarecer as coisas…faz parte do jogo cada um querer impor a sua versão dos fatos ao público…e cabe a oestadoacre ir atrás da verdade verdadeira.



J R Braña B.(em trânsito, querendo tirar férias e não consigo…)