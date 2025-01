GdA – (…)Com um orçamento superior a R$ 40 milhões, a obra conta com mais de R$ 15 milhões provenientes de recursos próprios do governo estadual e R$ 25 milhões oriundos de emenda(Gov Lula) parlamentar do senador Márcio Bittar.

(…)

Grifo meu: os releases do governo não explicam, de propósito – que emenda parlamentar é liberada pelo Governo Federal(hoje governo Lula)…É uma prática política no Acre omitir as ajudas do governo Lula às obras no estado. E ninguém do PT ou aliado diz nada…

J R Braña B.