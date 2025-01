A Prefeitura de Jordão, no interior do Acre, publicou o edital de um processo seletivo com vagas temporárias para níveis médio e superior. Os salários chegam a até R$ 10 mil, e as inscrições, gratuitas, vão até esta sexta-feira (10).

O edital está disponível no Diário Oficial do Estado, a partir da página 103, da última terça-feira (7).

Como se inscrever?

Os interessados devem comparecer ao prédio da Câmara Municipal de Jordão, localizada na Rua Carlos Gonçalves de Farias, no Centro, com os seguintes documentos:

Formulário de inscrição preenchido;

Diploma ou certificado de conclusão de curso;

Documento oficial com foto e CPF;

Carteira de Conselho de Classe (para cargos que exigem);

Currículo atualizado.

Cargos, salários e jornada de trabalho

Confira os cargos disponíveis:

Educador físico : R$ 3.316,85 | 40h/semana | Nível superior

: R$ 3.316,85 | 40h/semana | Nível superior Médico clínico geral : R$ 10.000,00 | 40h/semana | Nível superior

: R$ 10.000,00 | 40h/semana | Nível superior Auxiliar de consultório dentário : R$ 1.953,00 | 40h/semana | Ensino médio + curso técnico

: R$ 1.953,00 | 40h/semana | Ensino médio + curso técnico Agente comunitário de saúde : R$ 3.036,00 | 40h/semana | Ensino médio ou fundamental concluído

: R$ 3.036,00 | 40h/semana | Ensino médio ou fundamental concluído Assistente social : R$ 3.316,85 | 30h/semana | Nível superior

: R$ 3.316,85 | 30h/semana | Nível superior Visitador PCF : R$ 1.521,00 | 40h/semana | Ensino médio completo

: R$ 1.521,00 | 40h/semana | Ensino médio completo Entrevistador CadÚnico : R$ 1.521,00 | 40h/semana | Ensino médio completo

: R$ 1.521,00 | 40h/semana | Ensino médio completo Orientador social : R$ 1.521,00 | 40h/semana | Ensino médio completo

: R$ 1.521,00 | 40h/semana | Ensino médio completo Facilitador de oficinas: R$ 1.521,00 | 40h/semana | Ensino médio completo

Cronograma

Prazo de inscrições : Até 10/01 (sexta-feira)

: Até 10/01 (sexta-feira) Resultado final e homologação : 29/01

: 29/01 Entrega de documentos para os selecionados: Até 14/02

(oea) foto: Guilherme Ferreira