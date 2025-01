O comércio varejista do Acre apresentou um crescimento de 1,3% em novembro de 2024 em relação a outubro, ocupando o segundo lugar no ranking nacional, atrás apenas do Espírito Santo (4,1%), conforme divulgado pelo IBGE nesta semana. Na comparação anual, o volume de vendas cresceu 7,9% em relação a novembro de 2023, enquanto no acumulado de janeiro a novembro, o setor avançou 6,6%.

Embora os números demonstrem uma recuperação, a realidade vivida pelos comerciantes acreanos conta uma história diferente. João Silva, proprietário de uma lojinha de variedades no centro de Rio Branco, compartilhou sua experiência: “Esses dados são animadores no papel, mas, no dia a dia, a gente não sente isso. As vendas continuam fracas, e muitas vezes o movimento não cobre nem os custos básicos.”

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, o crescimento foi mais modesto, com alta de 0,6% em novembro e 3,7% no acumulado do ano. Entretanto, houve uma retração de 2,7% nos últimos 12 meses, refletindo as dificuldades enfrentadas em segmentos mais amplos.

