Produtores rurais impactados pela alagação do Rio Acre receberam assistência da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), com apoio do Corpo de Bombeiros. Equipes visitaram propriedades às margens do rio e seus afluentes para avaliar as perdas na produção e oferecer suporte às famílias atingidas.

O presidente da Associação dos Moradores do Ramal Belo Jardim, Cícero Medeiros, ressaltou a importância do apoio recebido.

“Temos tido suporte, principalmente da prefeitura, com mecanização, construção de pontes e entrega de cestas básicas. As perdas deste ano foram menores em comparação ao ano passado, pois a água não subiu tanto, mas o apoio tem sido constante”, afirmou.

(…)

oea com Pmrb