Francisco Dandão – São quatro os candidatos ao título de campeão de futebol do Acre neste ano de 2025. Dos oito que começaram a disputa, a metade já foi passear na rua da amargura, reunir os cacos para recomeçar as lutas no menor tempo possível. Analisar os erros cometidos e tentar não os cometer outra vez.

Uma coisa interessante no mundo do futebol é justamente isso: a possibilidade de começar tudo outra vez, tão logo a Terra complete algumas voltas ao redor do sol. O derrotado de hoje pode ser o vencedor de amanhã e vice-versa. Ou, como nas palavras do antigo filósofo, “muito pelo contrário”.

Mas o que eu quero ressaltar mesmo nessa crônica de hoje são os quatro candidatos que restam na busca pela glória máxima de levar para suas vitrinas o troféu de campeão acreano da presente temporada. No caso, os clubes semifinalistas de Adesg, Galvez, Independência e Vasco da Gama.

O primeiro aspecto que me ocorre é que, apesar do mérito de estarem ainda vivos na luta pelo título deste ano, são todos clubes pouco acostumados a beijar a mocinha no final dos filmes. Por qualquer razão que seja, nenhum deles frequentou até hoje com alguma assiduidade o alto dos pódios.

O Independência, por exemplo, o maior vencedor entre os quatro envolvidos nessas semifinais, ostenta somente três títulos de campeão acreano de futebol profissional. O Tricolor de Aço “levantou o caneco” nos anos de 1993, 1998 e 2024. Quase nada para a tradição que envolve o clube.

O Vasco da Gama, por sua vez, menos do que o Independência, só conquistou o título de campeão acreano de futebol profissional em duas oportunidades: 1999 e 2001. Muitas luas e muitos sóis já cruzaram o firmamento, no sentido do Leste para o Oeste desde então. Demais da conta.

A Adesg, representante da gloriosa cidade de Senador Guiomard (Quinari para os íntimos), pior do que o Vasco da Gama, só teve o prazer de comemorar um título de campeão estadual. Uma única vez, no já distante ano de 2006, quando importou uma turma de jogadores do Distrito Federal.

Igualmente à Adesg, apenas uma vez o Galvez dançou em torno do troféu de campeão estadual. As diferenças entre um e o outro são, basicamente, duas. Primeira: o Galvez é um clube bem mais novo do que a Adesg. Segunda: o título do Galvez foi conquistado bem mais recentemente.

Se eu sei quem vai levar essa parada? Tenho um palpite sim. Mas eu sou um péssimo palpiteiro. O que eu sei mesmo é que o Plácido de Castro, o Rio Branco, o São Francisco e o Humaitá não têm nenhuma chance de levar. Esses não fizeram o dever de casa e foram reprovados! Alea jacta est!

Francisco Dandão – cronista e tricolor – sabe tudo de futebol e um pouco mais….