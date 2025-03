Senac – O Senac EAD está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação a distância, oferecendo condições especiais e descontos regionais e institucionais de até 30%. Os interessados podem se inscrever pelo site ead.senac.br/pos-graduacao até 30 de março de 2025, as aulas têm início previsto para 7 de abril.

Com nota máxima (5) no recredenciamento do MEC e mais de 50 opções de especialização, o Senac EAD se destaca pela metodologia inovadora e totalmente online, permitindo que os alunos conciliem os estudos com outras atividades sem necessidade de presença nos polos.

A coordenadora de pós-graduação EAD do Senac, Zilma Carvalho, destacou que os alunos contam com suporte especializado e aulas ao vivo semanais com professores mestres e doutores atuantes no mercado. "Você (aluno) terá acesso direto aos docentes e coordenadores, além de um ambiente digital completo com recursos didáticos elaborados por especialistas", afirmou.

Carvalho explicou que outro diferencial é a ampla rede de networking que os cursos possibilitam, conectando alunos de diversas regiões do Brasil e do exterior. “Os cursos contam com parcerias institucionais nacionais e

internacionais, como PMI, EXIN, Microsoft, Google, Red Hat e Universidade de Lisboa, agregando valor à formação dos estudantes”, disse.

O Senac EAD oferece descontos diferenciados por região e condições institucionais, como descontos para comerciários, egressos do ensino público, estudantes que realizam recompra e candidatos que utilizam a nota do Enem.

Algumas das condições especiais incluem 24% para as regiões Norte e Nordeste nos cursos de Docência no Ensino Superior, Gestão Escolar e Design Instrucional; 20% para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte nas

especializações de Gestão Empresarial, Marketing Inteligente e Governança Tributária e 28% de desconto em todas as regiões nos cursos de Comunicação e Estratégias Digitais nas Organizações, Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Gestão de Big Data e Business Analytics, Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais, Gestão de Vendas e Negociação e Tecnologias na Aprendizagem.

Para mais informações os interessados podem acessar o edital completo e realizar a inscrição através do site do Senac EAD.