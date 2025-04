NOTA OFICIAL – MANIFESTAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE VILA MARIA

A Prefeitura de Rio Branco esclarece à população sobre a manifestação ocorrida na manhã desta segunda-feira, 31, na BR-364, nas proximidades da comunidade Vila Maria. A gestão reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, promovendo soluções concretas para as demandas apresentadas. Para isso, foram adotadas as seguintes providências:

1. Diálogo: Uma comitiva liderada pelo secretário de Articulação Política, Jonathan Santiago, esteve no local da manifestação para ouvir as reivindicações da comunidade e encaminhar soluções junto às secretarias municipais envolvidas. O diálogo com a população é um pilar essencial da gestão, e a Prefeitura se coloca à disposição para continuar ouvindo e atendendo às necessidades dos moradores;

2. Infraestrutura e Pavimentação: Uma das principais reivindicações da comunidade diz respeito à melhoria da trafegabilidade, especialmente a pavimentação das vias e reparação de buracos. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Articulação Política, mobilizou o secretário Abdel Derze, responsável pela Empresa Municipal de Urbanização, para ouvir as demandas diretamente da população e traçar um plano de ação adequado para melhorias na infraestrutura da região;

3. Abastecimento de Água: A Prefeitura também tomou providências quanto à questão do fornecimento de água encanada. O Serviço de Abastecimento da Capital (Zerb) informou que o abastecimento foi comprometido devido a um acidente ocorrido nas estações de tratamento de água e por conta dos esforços encampados no enfrentamento à recente alagação. Contudo, um plano de recuperação já está em andamento para garantir a retomada integral do serviço;

4. Limpeza das Vias Públicas: A Secretaria de Cuidados com a Cidade já elabora um plano de retomada das atividades de limpeza e manutenção das vias públicas na Vila Maria e em outras regiões. A recente situação de alagamentos no Rio Acre demandou uma concentração temporária de esforços, mas a Prefeitura reafirma seu compromisso em estender os serviços a todas as áreas que necessitam de atenção;

5. Transporte Escolar: A Prefeitura de Rio Branco também está atuando para normalizar o transporte escolar na comunidade. O secretário de Educação, Alysson Bestene, garantiu que os serviços serão retomados o mais breve possível. A interrupção ocorreu devido aos impactos da recente alagação, mas a gestão municipal já trabalha para restabelecer o atendimento aos estudantes afetados.

Todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para que as reivindicações sejam atendidas de forma responsável e eficiente, garantindo o desenvolvimento sustentável da cidade e o bem-estar de todos os cidadãos. É dessa forma que a gestão municipal reafirma seu compromisso de cuidar de gente.