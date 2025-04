O senador Sérgio Petecão (PSD-AC), membro da Comissão de Segurança Pública (CSP) e ex-presidente do colegiado, participou, nesta terça-feira (1°), da LAAD Defence & Security 2025, o maior encontro de negócios dos setores de defesa e segurança da América Latina.

O evento, realizado no Riocentro, no Rio de Janeiro, reúne autoridades das Forças Armadas, polícias, forças especiais, indústrias do setor e agências governamentais para debater estratégias e apresentar soluções tecnológicas de ponta.

Convidado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e pelo Exército Brasileiro, Petecão enfatizou a relevância do evento para o fortalecimento da segurança nacional, especialmente para as regiões de fronteira vulneráveis ao crime organizado.

— Eventos como a LAAD permitem que possamos conhecer as mais modernas soluções tecnológicas para o setor. No caso do Acre, que faz fronteira com o Peru e a Bolívia, é essencial que nossas forças de segurança tenham acesso a equipamentos de ponta e a sistemas de inteligência eficazes para enfrentar o tráfico de drogas, o contrabando e outros crimes transnacionais. Sem investimentos sólidos, ficamos em desvantagem na luta contra essas ameaças -afirmou o senador.

A LAAD 2025, que ocorre de 1 a 4 de abril, conta com mais de 400 marcas expositoras e promove uma ampla rede de contatos entre governos e indústrias, além de debater estratégias para a modernização da segurança pública e militar no Brasil e na América Latina. O evento também conta com a presença de delegações estrangeiras de países como Alemanha, Israel, França, Portugal, África do Sul, Angola, Irã, além de diversas outras nações, reforçando a importância global da feira para o setor de defesa e segurança.

A feira também sediará o X Seminário de Segurança, no qual especialistas e autoridades discutirão soluções para desafios como o combate ao crime organizado e a defesa de infraestruturas críticas.